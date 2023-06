Hohe Erwartungen an sich selbst hatte der erst 15-jährige Valentino Hutter beim viertägigen Erzbergrodeo, das von 8. bis 11. Juni in Eisenerz stattfand. "Die Saison ist bis jetzt sehr gut gelaufen", sagt der junge Weizer, der 2022 österreichischer Jugend-Enduro-Staatsmeister wurde. Von so einem herausragenden Erfolg aber war er sogar selbst überrascht: Beim Prolog schaffte er es auf Platz 25 - insgesamt nahmen rund 1250 Fahrerinnen und Fahrer daran teil! Damit sicherte Hutter sich als jüngster Fahrer der Geschichte des Red Bull Erzbergrodeos einen Platz in der ersten Startreihe für das Rennen am Sonntag - das "Hare Scramble". Dieses gilt als das härteste Enduro-Rennen der Welt.