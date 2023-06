Möbel in vielen Facetten, Küchen und ein Nebenraum, durch dessen Tür man Regale mit vielen Ordnern sieht. Es ist das Reich von Karin (58) und Gerald Pendl (62), den beiden Geschäftsführern des Familienunternehmens Pendl Radlingmaier GmbH, zu welchem neben dem Möbelhaus in Leoben mit eigener Tischlerei in Eisenerz, auch das Transportunternehmen Radlingmaier in Eisenerz und das Miele Center Leoben gehören. Ein umfangreiches Betätigungsfeld für die beiden, an deren Seite schon ihre Nachfolgerin steht: Tochter Katharina (29), die als Assistentin der Geschäftsführung im Einsatz ist und für die völlig klar war, ins Geschäft einzusteigen. Die zweite Tochter Stephanie (33) ist als Rechtsanwältin in Wien tätig - Spezialgebiete Wirtschaftsrecht, Daten- und Immobilienrecht.