Um die 140 Meter lange Waldbachbrücke auf der B 115 (Eisenstraße) am Präbichl endgültig abtragen zu können und auf der errichteten Dammschüttung die Fahrbahn herstellen zu können, wurde der Verkehr über eine Baustellenumfahrung mit Ampelregelung geleitet. "Nun sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wieder zwei Fahrstreifen auf der B 115 zur Verfügung stehen, der Verkehr wurde bereits umgelegt. Damit halten sich auch die Behinderungen hinsichtlich An- und Abreise beim Erzbergrodeo nächste Woche in Grenzen", berichtet Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.