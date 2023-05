Wind und Regen hielten 250 Schülerinnen und Schüler mit Lehrpersonal der HLW Krieglach, der BBS Weyer, der Polytechnischen Schulen Eisenerz und Trofaiach, des Borg und der HAK Eisenerz sowie der Mittelschule Eisenerz nicht davon ab, Mittwochvormittag von der Skiarena Präbichl auf die Passhöhe zu marschieren. Keineswegs ein Wandertag, sondern ein Gedenkmarsch für mehr als 200 ermordete Jüdinnen und Juden, die auf der Passhöhe am 8. April 1945 ihr Leben verloren haben. Ermordet, von Mitgliedern einer Eisenerzer Volkssturmeinheit, wenige Tage vor Kriegsende 1945, verscharrt in Massengräbern in der Seeau.