Gegen 13.30 Uhr kam es im Bereich der Restmüllverwertung am Paulisturz am Erzberg zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer zog sich einen offenen Unterschenkelbruch zu, wie Geschäftsführer Wolfgang Pölzl bestätigt: "Der Mann wollte von seinem Fahrzeug springen und kam dabei so unglücklich auf dem Boden auf, dass er sich einen offenen Unterschenkelbruch zuzog."