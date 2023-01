Billa-Filiale wird ab April gebaut, Kreisverkehr bei der B115-Abzweigung kommt

Bereits im August wird in Eisenerz die neue Billa-Filiale eröffnet - nach jahrelangem Hin und Herr beim ursprünglich geplanten Standort "Forum-Gebäude", weicht der Busbahnhof an der B115 in Richtung Hieflau der neuen Filiale.