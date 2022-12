Bei Elfriede Perndorfer ist seit Mittwoch Vorsicht angesagt. Sie bekam in ihrer Wohnung im Eisenerzer Ortsteil Trofeng Besuch von einem unbekannten Mann, der erklärte, vom Land Steiermark zu kommen (wir berichteten). Er wollte wissen, ob sie alleine und ob noch jemand in dem Mehrparteienhaus im Eisenerzer Ortsteil Trofeng wohne. Auch in der Eisenerzer Europasiedlung bekamen einige Bewohner Besuch eines Mannes "vom Land Steiermark", was für massive Verunsicherung sorgte.