Mit viel Elan gehe es für den Nachwuchs des NAZ Eisenerz in die neue Saison, wie die Verantwortlichen wissen lassen. Und, dass der Elan auch schon Früchte trägt, zeigten die ausgezeichneten Platzierungen von Lisa Hirner beim FIS-Weltcup im norwegischen Lillehammer, wo die Nordische Kombiniererin und NAZ-Sportlerin mit einem dritten und vierten Platz aufzeigte. Nebenschauplatz für die Kombiniererinnen ist nach wie vor der Kampf um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Cortina D'Ampezzo. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Nordische Kombination der Damen nicht für eine Teilnahme vorgesehen.