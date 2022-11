Die Bohrerschmiede am Erzberg war Schauplatz einer Abschlussfeier für eine weltweit einzigartige Berufsausbildung. 13 Männer aus ganz Österreich haben vier Monaten die Ausbildung zum Tunnelbautechniker absolviert. Seit 2019 wird diese Ausbildung am Erzberg in Zusammenarbeit mit der Austrian Tunneling Association, der Montanuniversität Leoben und dem bfi Steiermark angeboten.