Gegen 15.15 Uhr war am Nationalfeiertag eine 56-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg beim Abstieg am markierten Wanderweg vom Eisenerzer Reichenstein in Richtung Parkplatz am Präbichl unterwegs. Dabei dürfte sie auf einen nassen Stein getreten und ausgerutscht sein. Die Frau wurde von der Bergrettung Vordernberg mit einer Personentrage rund 800 Meter zur nächsten Forststraße transportiert und von dort mit einem Einsatzfahrzeug zum Parkplatz am Präbichl gefahren.

Von dort wurde die 56-jährige Frau vom Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Bruck an der Mur eingeliefert. Am Einsatz waren drei Kameraden der Bergrettung Vordernberg sowie ein Beamter der Alpinpolizei Hochsteiermark beteiligt.