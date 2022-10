"Schaue nicht, was deine Stadt für dich tun kann, schaue, was du für deine Stadt tun kannst. Das klingt vielleicht hochtrabend, aber wir meinen das wirklich so. Wir haben hier so eine wunderbare Gegend, um zu leben. Wir können uns alle gemeinsam das Leben schöner und leichter machen, kleine Ideen aufgreifen und umsetzen", erklärte René Thaller im Juni 2021 als der Verein "Stadtschmiede Eisenerz" das erste Mal vor die Öffentlichkeit trat. In kleinen Schritten wollten Sieglinde Riedl, Karin Hojak-Talaber, Gernot Buggler und René Thaller vorgehen - als unparteiische Plattform, die "vernetzt und Menschen, denen Eisenerz am Herzen liegt, zusammenbringt, um etwas zu bewegen". Das war im Juni 2021.