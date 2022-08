Ein Blitzschlag dürfte der Auslöser für den rund sieben Stunden langen Einsatz im Bereich Leopoldsteinersee auf der Seemauer in Eisenerz gewesen sein (wir berichteten). Der Blitz habe dort im sehr steilen, felsigen Gelände vermutlich in einen Baum eingeschlagen, auf 1200 Metern westlich des Ochsenbrands. Das Feuer breitete sich daraufhin unterirdisch über das Erdreich und Wurzeln aus, heißt es am Donnerstag. Die Löscharbeiten dauerten am Mittwoch noch bis in den späten Abend, Brand-Aus konnte gegen 21.15 Uhr gegeben werden.