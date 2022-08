Brand auf Eisenerzer Seemauer: Blitz als Brandursache

Mit Video. Auf der Seemauer beim Leopoldsteinersee in Eisenerz brennt es. Die Löscharbeiten mittels Hubschrauber waren bis in den späten Abend voll in Gange. Ein Blitz dürfte in einen Baum eingeschlagen und sich unterirdisch verbreitet haben.