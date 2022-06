Mit dem Plan, das 2018 geschlossene LKH Eisenerz als internationales Ausbildungs- und Simulationskrankenhaus weiterzubetreiben, landeten die Beteiligten einen Bauchfleck. Der vom damaligen LH-Vize Michael Schickhofer (SPÖ) vorangetriebene Sim-Campus kam auch wegen der Pandemie nie wirklich in die Gänge. Die Landesregierung wollte dann kein Geld mehr zuschießen und trennte sich im Vorjahr vom Projekt. Aber auch der Verkauf des Sim-Campus ging in die Hose. Vom vereinbarten Kaufpreis in der Höhe von 650.000 Euro wurde noch kein Cent überwiesen. Jetzt wird der Betreiber, gegen den ein Insolvenzverfahren läuft, zivilrechtlich geklagt.