Bei einer Bergtour am Kaiser-Franz-Josef-Klettersteig auf der Seemauer in Eisenerz kam es am Montagnachmittag zu einem Alpinunfall: Ein 58-jähriger Südoststeirer erstattete gegen 13.25 Uhr selbständig bei der Landeswarnzentrale Steiermark die Anzeige, dass er sich in diesem Bereich der Seemauer bei einem Sturz verletzt habe.