Gegen 12 Uhr startete Samstag ein 37-jähriger in Graz lebender Mann mit seiner 41-jährigen Begleiterin eine Bergtour auf den Hochblaser in Eisenerz. Im Kaiser Franz Joseph-Klettersteig, der mit der Schwierigkeitsstufe D ausgewiesen ist, bekam der Mann Krämpfe im rechten Arm und musste den Aufstieg abbrechen.

Ein Abstieg war aufgrund starker Krämpfe nicht möglich. Der Bergsteiger verständigte gegen 16.12 Uhr den Notruf 140, worauf die Rettungskette mit der Bergrettung Eisenerz, der Alpinen Einsatzgruppe Hochsteiermark und einem Polizeihubschrauber in Gang gesetzt wurde. Es war der erste Einsatz am Klettersteig nach der erst am Freitag aufgehobenen Wintersperre.

Die beiden Bergsportler konnten schließlich mittels Seilbergung aus der Wand gerettet und sicher in das Tal gebracht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.