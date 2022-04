Am Vormittag schraubte Lukas Klapfer (36), erfolgreicher nordischer Kombinieren mit Olympia- und Weltmeisterschaftsmedaillen, noch in der elterlichen Werkstatt an Autos herum. Doch Stunden später wurde der sympathische Eisenerzer, der mit seiner Familie in Trofaiach wohnt, wieder kurz zurückgeholt in seine sportliche Karriere, die er erst kürzlich beendet hat.