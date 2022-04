Die Gastronomie ist Caro Aigner-Jahrmann in die Wiege gelegt. Das kann man durchaus sagen, denn schon im elterlichen Betrieb, der Konditorei Jahrmann in Eisenerz, war von Kindheit an auch ein Stückerl Heimat. Seit Kurzem ist sie selbst wieder Gastronomin und zwar im Nachfolgebetrieb des Restaurants Nordica im Autohaus Klapfer.