Das Verfahren wurde von der steirischen Justiz ans Landesgericht Klagenfurt abgetreten © GEORG HOCHMUTH

Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wegen gefährlicher Drohung - so lautete am Dienstag das nicht rechtskräftige Urteil des Schöffensenats am Landesgericht Klagenfurt für einen 34-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Leoben.