Am Morgen des 13. Februar 1934 flohen der Arbeiterführer Koloman Wallisch und einige seiner Getreuen aus Bruck in die Berge. Schlecht ausgerüstet, mit armseligen Schuhen und viel zu dünner Kleidung wollten sie vom Utschgraben in Oberaich über die Mugel und von dort weiter Richtung Ennstal.