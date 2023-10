Gegen eine angeordnete Festnahme wehrte sich am Donnerstagnachmittag ein 84-jähriger Mann in Proleb im Bezirk Leoben. Gegen 14 Uhr hatten sich die Polizisten zur Wohnadresse des Mannes begeben, um ihn aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Leoben festzunehmen.

Der Mann widersetzte sich dabei massiv. Er begann wild um sich zu schlagen, attackierte und beschimpfte die Beamten - am Ende konnten sie ihn jedoch überwältigen. Der 84-Jährige befindet sich in der Justizanstalt Leoben. Durch seine Gegenwehr erlitt er Abschürfungen an beiden Knien.

Ein Polizist wurde bei der Festnahme schwer an der Hand verletzt, er musste operativ versorgt werden.