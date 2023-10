So einen Schulterschluss gab es in der Steiermark noch nie. Entscheidungsträger aus der Ärzteschaft (Primarärzte, ärztliche Direktoren, Abteilungsleiter), Pflegeleitungen. Ärztekammer, Kages-Spitze – alle am LKH Leoben vereint. Ein Zeichen und eine Machtdemonstration der Einigkeit.