Holzrahmen in verschiedenen Größen, alte Flügeltüren, Fensterflügel ohne Glas, unbehandelte Holzbretter und dazwischen Maschinen - älteren und neueren Datums. In der Tischlerei Kölbl in Niklasdorf ist Handwerk überall sichtbar und auch spürbar. Vor allem dann, wenn Martin Kölbl, der den 98 Jahre alten Familienbetrieb in dritter Generation führt, von seiner Arbeit zu sprechen beginnt.