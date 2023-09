Eine 90-minütige Sperre, ausgelöst durch einen Verkehrsunfall, sorgte am Freitagnachmittag zu Staus und Verkehrsbehdingerungen in und rund um den Großraum Bruck-Kapfenberg. Gegen 14 Uhr war nämlich ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit seinem Pkw auf der Semmeringer Schnellstraße (S 6) von Bruck in Richtung St. Michael unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Oberaich kam der Lenker aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Eine zufällig vorbeikommende Ärztin begann sofort mit der medizinischen Versorgung des Lenkers. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen. Die S 6 wurde daraufhin im Bereich der Unfallstelle für rund 90 Minuten gesperrt.