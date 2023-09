Der 13. September 2023 geht mit Sicherheit in die Voest-Geschichte ein. Es handelt sich um den Tag, an dem die Bauarbeiten für den Elektrolichtbogenofen am Standort Donawitz offiziell starten. Besiegelt wurde der Baustart des 1,5 Milliarden Euro schweren Investments mit einem traditionellen Spatenstich und vielen Vertreterinnen und Vertretern der Bundes- und Landespolitik.