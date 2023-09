Seinem Ruf als Naturjuwel wird der Grüne See in Tragöß-St. Katharein seit etlichen Jahren gerecht. Das anhaltende Interesse, zusätzlich verstärkt durch die Strahlkraft der Sozialen Medien, hat zuletzt aber auch das Autoaufkommen deutlich nach oben getrieben. In den vergangenen Jahren parkten an Spitzentagen bis zu 800 Autos gleichzeitig rund um den Grünen See - deutlich zu viel für einen Ort der Erholung. Also machte man sich auf die Suche nach einer Lösung und wurde in Form von Buslinie 175 fündig. Im Juli des Vorjahres wurde die Linie nicht nur von Tragöß-Oberort bis zum Grünen See verlängert und um eine Wendeschleife erweitert, sondern samstags, sonntags und an Feiertagen um jeweils vier Fahrten pro Richtung ergänzt.