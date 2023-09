Am Samstag kam es auf der B 116 in Leoben-Lerchenfeld in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw prallte aus unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Bruck gegen die Lärmschutzwand und kam nach einigen Metern zum Stillstand.

Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss bauten den Brandschutz auf, sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten das Abschleppunternehmen beim Verladen des havarierten Pkw und reinigten die Fahrbahn.