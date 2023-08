"Unabsichtlich" züchteten Donat und Elfi Schöffmann in ihrem Gemüsegarten in Kraubath eine Riesenzucchini, die nun stolze 15 Kilogramm auf die Waage bringt und einen Meter lang ist. "Wir haben die voll übersehen. Die Zucchini ist genau hier am Erdhaufen unter den Blättern drinnen gelegen. Wir dachten zuerst, dass das ein Kürbis sein muss", erzählen die Zwei und lachen.