Gerald Knauss, während seiner aktiven Handballkarriere bekannt als "der Hexer", erlebte die Entwicklung des Sports in der Region so hautnah wie wohl kein anderer. Mit seiner Mannschaft stieg er damals in die höchste Liga des heimischen Sports auf. Damit wurde der Großraum Bruck zunehmend als wichtiger Schauplatz des steirischen und österreichischen Ballsports etabliert.