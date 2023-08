Der 49-jährige Arbeiter einer Dachdeckerfirma war am Freitag gegen 10:40 Uhr mit Abbauarbeiten an einem Dach eines Firmengebäudes in der Rötz in Trofaiach beschäftigt. Dabei sollte er auf einer Arbeitsbühne stehend einen Teil eines alten Welleternit-Daches abschneiden.

Sechs Meter auf Betonboden abgestürzt

Aus unbekannten Gründen betrat der 49-Jährige das schon poröse Dach und brach durch dieses. Er stürzte dabei rund sechs Meter auf einen Betonboden und wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Arbeiter wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das UKH Steiermark, Standort Kalwang eingeliefert.