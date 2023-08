Jagen erfüllt in Sachen Klimaschutz eine wichtige Aufgabe, davon sind die steirischen Grünen überzeugt. Doch genau davon stehe zu wenig im neuen Jagdgesetz, das derzeit als Entwurf vorliegt: "Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber zu viel Absicht und zu wenig Konsequenz", meint Landwirtschaftssprecher Andreas Lackner. Aus Sicht der Grünen führt der hohe Wildbestand zu teils massivem Wildverbiss, ein "klimafitter Wald", also Weißtanne, Eiche oder Linde, können daher nicht hochkommen. "Im Gesetzesvorschlag fehlen klare Richtlinien, wobei es die sehr wohl gibt, etwa vom Bundesforschungszentrum für Wald." Diese definieren, welcher Wildbestand nicht überschritten werden darf, um noch waldverträglich zu sein - und damit indirekt auch, wie hoch die Abschussquote sein muss.