Rund 1000 Psychotherapeutinnen und -therapeuten sind Mitglied des Steirischen Landesverbandes für Psychotherapie (STLP) und stellen vermehrt fest: Die Welt wird nach und nach komplexer. Früher, sagt etwa STLP-Vorständin Marianne Jungwirth, "gab es ja die Onlinegaming-Sucht noch nicht". Heute reiht sich diese Abhängigkeit in eine ganze Reihe von Gründen ein, sich in therapeutische Behandlung zu begeben. "Man sollte damit aber nie so lange warten, bis es nicht mehr geht", sagt Jungwirth.