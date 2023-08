Wenn Siegfried Ussar durch Leoben ging, hatte man stets das Gefühl, er kenne jeden, grüßte freundlich und hatte immer - auch sehr humorvoll - ein paar Worte für seine Gesprächspartner übrig. „Man hat von jedem immer noch etwas gelernt“, erklärte er oft. Er habe sich immer bemüht, der Gemeinschaft mehr zu geben, als von ihr zu nehmen“, bemerkte er einmal.

Am Dienstag ist der ehemalige Direktor der Volksschule Leoben-Göss knapp drei Monate nach seinem 90. Geburtstag verstorben. Viele Jahre hat der gebürtige Judendorfer auch das politische Geschehen in Leoben und der Steiermark mitgeprägt.

Mit Auszeichnung in den Lehrerberuf

Als Sohn eines Tischlers und der Tochter eines Bergarbeiters wurde er 1933 in Leoben geboren, besuchte dort die Pflichtschule, ehe er nach Graz kam, dort die Matura ablegte und zwei Jahre später seine Lehrbefähigungsprüfung mit Auszeichnung bestand. 44 Jahre sollte er aktiv dem Schuldienst verbunden sein, 30 Jahre davon als Direktor der Volksschule Leoben-Göss.

Schon früh engagierte er sich politisch, schloss sich der sozialdemokratischen Bewegung an. Er war langjähriger Bezirksobmann der Kinderfreunde und Obmann der Verwaltung Tollinghöhe. 1970 trat er in den Gemeinderat der Stadt Leoben ein, war von 1977 bis 1990 Stadtrat und Kulturreferent der Stadt Leoben. 1988 wurde Siegfried Ussar als Abgeordneter in den steiermärkischen Landtag gewählt und übte das Mandat bis zum Jahr 2000 aus. Von 1990 bis 2000 war Siegfried Ussar außerdem Bezirksvorsitzender der SPÖ Leoben.

Kulturleben mitbestimmt

In seiner 14-jährigen Tätigkeit als Kulturstadtrat hatte Ussar wesentlichen Anteil daran, dass die Kulturarbeit der Stadt Leoben in der Bevölkerung einen so hohen Stellenwert erreicht hat. Das bewies er auch als Präsident der Leobener Musikvereins. Maßgeblich beteiligt war er am Zustandekommen der Landesausstellung 1997 „made in styria“. Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag wurde ihm das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen. Die Stadt Leoben verlieh ihm 2002 die Ehrenbürgerschaft.

Am Dienstag, dem 8. August, wird Siegfried Ussar am Zentralfriedhof in Leoben um 14 Uhr verabschiedet.