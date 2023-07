Parlamentarische Anfrage wegen Beschwerden von Leobener ÖBB-Pendlern

Nach Berichten der Kleinen Zeitung über Probleme, die Bahnreisende am Bahnhof Leoben haben, kündigte FPÖ-Stadtparteiobmann Florian Wernbacher eine parlemantarische Anfrage an Verkehrsministerin Leonore Gewessler an. Nun gibt es einen Fragenkatalog.