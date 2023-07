"Forellen Igler-Geschäft" seit 10 Monaten wegen Personalnot geschlossen

Noch immer ist die Verkaufsstelle der Forellenzucht Igler in Leoben wegen Personalmangels geschlossen. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.