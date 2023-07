"Der Faden nach Eisenerz wird niemals reißen"

Fritz Wutscher (60) ist Seniorchef des Optik-Imperiums "sehen!Wutscher" mit mehr als 100 Filialen in ganz Österreich. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte in Eisenerz und führte über Leoben und Fohnsdorf in alle Bundesländer Österreichs.