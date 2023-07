Sonntagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt, Leoben-Göss und Niklasdorf zu einem technischen Einsatz auf der S6 alarmiert. Vom Bereich Leoben-Ost bis zum Massenbergtunnel hatte ein LKW Öl verloren.

Ein zweifacher Brandschutz wurde hergestellt und 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren mussten bei hochsommerlichen Temperaturen die Ölspur auf einer Länge von 2,5 Kilometern binden und beseitigen. Eingesetzt waren neben den Feuerwehren auch die Polizei, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen.

Taube im Gebüsch

Für die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt gab es danach noch einen weiteren Einsatz. Eine Anruferin verständigte die Feuerwehr, dass sich in einem Gebüsch eine verletzte Taube befindet. Die Feuerwehr rückte aus, versorgte die Taube in einem Behälter und übergab diesen der Anruferin. Diese brachte die Taube in die Tierklinik.