Kurz nach 13 Uhr ist auf der A 9 zwischen Kalwang und Mautern in Fahrtrichtung Slowenien ein Unfall passiert. Ein Pkw hatte aus ungeklärter Ursache die Betonleitschiene touchiert und war schwer beschädigt am Dach liegend zum Stillstand gekommen, heißt es in einem Einsatzbericht der FF Mautern.