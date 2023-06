Seit am Dienstag die Steirische Krankenanstaltengesellschaft (Kages) ihre Reform der steirischen Landeskrankenhäuser präsentiert hat, wird das Thema heiß diskutiert. Grund für die Reform ist der Umstand, dass man weder in der Pflege noch in der Ärzteschaft genug Personal hat, um die jetzige Struktur aufrechtzuerhalten. Auch in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben kommt einiges in Bewegung.