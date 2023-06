Kurz nach 7.15 Uhr am Sonntag wurde ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Leoben auf der Bahnstrecke bei Niklasdorf im Bereich Waltenbachstraße/Pölzgraben von einem Zug erfasst.

Ein Güterzug, der auf dem Weg von Passau nach Slowenien unterwegs war, stieß mit dem Mann zusammen. Dieser hatte sich direkt auf dem Bahngleis befunden. Eine sofort eingeleitete Notbremsung des Lokführers konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Auch umgehend alarmierte Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt konnten nicht mehr helfen. Der Mann starb an Ort und Stelle.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, handelte es sich beim Verunglückten um einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Leoben. Er hatte in der Nacht zuvor gemeinsam mit Freunden eine naheliegende Diskothek besucht und stand kurz vor dem Unglück noch mit einem Bekannten in telefonischem Kontakt. Dabei habe der 22-Jährige darum gebeten, abgeholt zu werden. In der Folge dürfte sich der Mann jedoch alleine zu Fuß auf den Weg gemacht haben. Kurz darauf wurde er am Bahngleis erfasst und tödlich verletzt. Es gab keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Sowohl Angehörige des 22-Jährigen als auch der Lokfahrer werden vom Kriseninterventionsteam betreut.