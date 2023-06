Über ein Jahr ermittelten Kriminalisten gegen zwei Männer. Durch den Verkauf von gefälschten Führerscheinen sollen sie 37.000 Euro lukriert haben.

Im Februar nahm die Polizei Steiermark einen 41-jährigen Rumänen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in Leoben fest. Der Mann war umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Der 38-jährige Ungar, der beschuldigt wird mit dem 41-Jährigen zusammen für mindestens 30 ausländische Staatsangehörige total gefälschte Dokumente hergestellt und auch besorgt zu haben, flüchtete. Er wurde per Europäischen Haftbefehl gesucht.

Im Juni wurde der Ungar nun von Rumänien nach Österreich ausgeliefert und am Dienstagabend am Flughafen Wien festgenommen. Der 38-Jährige zeigte sich trotz laut Polizei "erdrückender Beweislage" nicht geständig. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.