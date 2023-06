Viele Menschen in der Region Leoben wurden in der Nacht zum Dienstag von einem Erdbeben überrascht. Laut den Experten des Österreichischen Erdbebendiensts (GeoSphere Austria) in Wien würden von der Bevölkerung in Österreich jedes Jahr zwischen 40 und 50 Erdbeben wahrgenommen. Die meisten Beben machen sich nur durch ein deutliches Rütteln bemerkbar, doch etwa alle zwei bis drei Jahre müsse in Österreich auch mit leichten Gebäudeschäden durch ein stärkeres Erdbeben gerechnet werden. Alle 75 Jahre ereignet sich im Schnitt ein kräftiges Erdbeben, das auch zu schweren Schäden an Gebäuden führen kann.

Schäden vor 45 Jahren

Ein solches Beben gab es zuletzt am 6. Mai 1976 mit verheerenden Folgen im Friaul. Die Ausläufer führten vor allem im Raum Villach und Arnoldstein zu Schäden. Unter anderem fielen Luster von der Decke, Mauerrisse taten sich auf und in einigen Geschäften stürzten Verkaufsregale um.

Für Anton Podbevsek vom Zivilschutzverband steht fest: "Je intensiver man sich mit möglichen Krisenszenarien beschäftigt, umso leichter wird der Umgang mit möglichen Angstzuständen und umso sicherer werden Handlungsabläufe zur Gefahrenabwehr." Der Zivilschutzverband hat die wichtigsten Verhaltensregeln zusammengefasst:

Vor dem Erdbeben:

Gebäude in gutem Bauzustand erhalten (Schornsteine, Balustraden, Dachrinnen und dergleichen).

Schwere Möbel und Gerätschaften (Warmwasserspeicher) gut verankern.

Keine schweren Bilder oder Regale über dem Bett montieren.

Lage des Hauptschalters für Strom und der Absperrventile für Gas und Wasser einprägen.

Während eines Erdbebens:

Ruhe bewahren, Panik vermeiden.

Nicht ins Freie laufen (Gefahr durch herabfallende Trümmer).

Schutz unter einem Türstock oder unter einem stabilen Tisch suchen.

Nähe von Fenstern meiden (Glassplitter) und keine Aufzüge benützen.

Im Freien Sicherheitsabstand zu Gebäuden und elektrischen Freileitungen einhalten. Im städtischen Bereich am besten den nächsten Hauseingang oder eine Hauseinfahrt aufsuchen.

Nach einem Erdbeben: