Am Sonntagnachmittag sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadt-Leoben zur Rettung ausgerückt: Ein verletzter Schwan hatte sich am Leobener Stadtkai in der Nähe des Kindergartens niedergelassen. Der Vogel hatte "offensichtlich Verletzungen an mehreren Stellen und war schon sehr geschwächt", berichtet die Feuerwehr.