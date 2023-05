Eine 36-Jährige war am Sonntag auf der A 9 in Richtung Süden unterwegs. Als sich gegen 18.45 Uhr nach einem Unfall mit Belchschaden Stau bildete, stieg die Frau in die Bremsen: Auch der Lenker (25) im Pkw dahinter ging vom Gas. Eine 55-Jährige hingegen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Ihr Pkw prallte in den des Grazers, dessen Auto fuhr in den Wagen der 36-Jährigen: Die Frau und ihr Sohn (9) erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Ebenfalls leicht verletzt wurde die Beifahrerin des mittleren Pkws, eine 27-Jährige.

Der Unfall ereignete sich Sonntagabend © FF Kalwang

Im zweiten Fahrzeug befand sich zudem ein 26-jähriger Slowene: Er musste vom Rettungshubschrauber ins LKH Hochsteiermark (Bruck) geflogen werden. Die leicht verletzten Personen wurden vom Roten Kreuz ins UKH Kalwang gebracht.