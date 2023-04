Gegen 19 Uhr geriet am Sonntag in Leoben-Lerchenfeld eine Erdgeschosswohnung in einem achtgeschoßigen Mehrparteienhaus in Brand. Allerdings befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Alle im Haus anwesenden Personen wurden in Freie gebracht und blieben unverletzt. Der Brand war nach etwa einer halben Stunde gelöscht, aber es dauerte noch Stunden, das Haus und die Wohnung von den Rauchgasen freizubekommen.