Donnerstagnachmittag, um 15.31 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw alarmiert. "Als wir an der Unfallstelle angekommen sind, befanden sich in einem der zwei Pkw zwei Personen. Sie waren nicht eingeklemmt, wurden aber vom Roten Kreuz und Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht", berichtet Mario Burger, der Kommandant der FF Leoben-Stadt, in einer ersten Stellungnahme.

Um 16.50 war der Einsatz für die Feuerwehren abgeschlossen. Im Einsatz standen neben der FF Leoben-Stadt und Leoben-Göss, die Polizei, das Rote Kreuz, der Notarzt, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen.