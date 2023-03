Nina Tieber aus Trofaiach hatte zwei Hasen, als sie Johann Reiter vor einigen Jahren kennenlernte. Sie ist Beauty-Beraterin, er arbeitet in der Fertigung bei einem Stahlkonzern. Seit knapp einem Jahr arbeiten beide auf dem elterlichen Hof Johanns in Sankt Benedikten bei Knittelfeld an ihrem Lebensprojekt, welches vielen künftigen Hofübernehmerinnen und -übernehmern bekannt vorkommen mag: Den Bauernhof in die Zukunft führen und ihm dabei einen modernen, wettbewerbsfähigen Anstrich verpassen.