Warum braucht man eigentlich einen Bürgermeister? Wie läuft eine Wahl ab, wer kümmert sich in Gemeinden um die Müllentsorgung, und wie entsteht eine Zeitung? Es sind spannende Fragen, denen rund 1000 Kinder in den Osterferien am Spielberger Red Bull Ring nachgehen werden. Nach einer coronabedingten Pause findet die Kinderstadt "Dolbu" in ihrer ursprünglichen Form von 3. bis 7. April zum dritten Mal im Bezirk Murtal statt.