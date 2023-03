Von Leoben nach München, von dort nach Singapur, dann ans MIT in Boston, ein kurzer Abstecher in die Schweiz und jetzt seit zwei Jahren in New York. Personalchefinnen werden bei diesem Lebenslauf höchstwahrscheinlich hängenbleiben. Dies ist der Lebenslauf, den die Leobnerin Julia Kindelsberger vorlegen kann. Und das mit nur knapp 30 Jahren. Für die IT-Forscherin geht ein Lebenstraum in Erfüllung, für den sie hart gearbeitet hat. Dass sie irgendwann einmal in den USA – am liebsten in New York – leben möchte, hat Kindelsberger schon als Kind beschlossen.