Die Behörden wollen nun noch das Detailergebnis der Obduktion abwarten, was den Fall jenes Babys betrifft, das am Mittwoch in einer Wohnung in Kapfenberg entdeckt wurde. Dies erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben, Andreas Riedler, am Freitag auf APA-Anfrage. Erste Ergebnisse hatten massive Gewalteinwirkung gegen Kopf und Hals des Neugeborenen ergeben. Ein Geständnis der Mutter (27) liege vor, später solle ein psychiatrischer bzw. gynäkologischer Sachverständiger beigezogen werden.